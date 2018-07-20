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В Челябинске силовики задержали замминистра экономразвития Челябинской области
20 июля 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Челябинске задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев. Силовики задержали высокопоставленного челябинского чиновника в четверг, 19 июля.
Представители управления ФСБ по Челябинской области пока не рассказывают подробности, только сообщили, что по факту хищения бюджетных средств следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело, — сообщает «URA.RU».
По данным издания, претензии силовиков могут быть связаны с расходами на российско-казахстанский форум, который проходил в Челябинске в ноябре 2017 года. Ранее в отношении вице-губернатора Руслана Гаттарова и Антона Бахаева была начата доследственная проверка. Об этом начальник УФСБ по региону Юрий Никитин еще на прошлой неделе уведомил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Вслед за Антоном Бахаевым минувшей ночью сотрудники ФСБ задержали его соратницу Ольгу Алейникову, - сообщает znak.com.
Алейникова - руководитель агентства международного сотрудничества Челябинской области. По данным Znak.com, Бахаева подозревают, по некоторым данным, в хищении бюджетных средств на сумму 3,8 млн рублей при организации банкета для первых лиц во время российско-казахстанского форума. Бахаев и Алейникова пока задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ на 48 часов. Сейчас с ними работают следователи.
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