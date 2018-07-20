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Лоза высказался об отказе "Квартета И" от гастролей в Крыму
20 июля 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение об отказе театра "Квартет И" от поездок на гастроли в Крым. Участник театра "Квартет И", актер и сценарист Ростислав Хаит - гражданин Украины, у него в Одессе живет мама, ранее публично заявил о том, что коллектив не планируют давать концерты на территории Крыма.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" он напомнил, что его землячка актриса Нонна Гришаева получила запрет на въезд в Украину. Юрий Лоза поддерживает решение Ростислава Хаита, объяснив, что "это нормальная позиция прагматичного человека в сложившихся обстоятельствах". "Может у него там мать больная", — предположил певец.
Про Украину, власти которой запрещают въезд в страну российским артистам, посетившим Крым после марта 2014 года, Лоза сказал: "Это страна такая рядом с нами, с таким руководством, что ж поделаешь". По мнению певца, Киев "мутит воду".
Напомним, Лолиту Милявскую сняли с поезда, когда она ехала в Киев к больной дочери в прошлом году. А в это году артистка не смогла попасть к Еве на выпускной вечер.
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