Российские моряки турецкого судна, стоящего в Азове, объявили голодовку

В порту Азова несколько российских моряков с принадлежащего турецкой фирме нефтеналивного судна Riroil 5 объявили голодовку с требованием погасить долги по зарплате. Сумма долга составляет 100 тысяч долларов.

Морякам еще трех судов турецкая компания Palmali не выплатила зарплату, у некоторых задолженность составляет восемь месяцев. Собственник выходит на связь каждый день и обещает погасить долг, но до сих пор этого не сделал. Моряки готовят судебные иски на Palmali.

В начале июля ростовская «дочка» турецкой компании после вмешательства Генпрокуратуры РФ погасила задолженность перед 1052 моряками в размере 145 миллионов рублей.