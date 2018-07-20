Подозреваемый в убийстве призера сочинской Олимпиады признал свою вину
20 июля 2018, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
Задержанный по подозрению в убийстве призера сочинской Олимпиады по фигурному катанию Дениса Тена признал свою вину. Известно, что уже установлена личность второго подозреваемого.
Прокурор Алма-Аты Берик Жуйректаев заявил, что задержан Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Об этом передаёт tengrinews.kz. Прокурор пояснил, что в присутствии адвоката им даны признательные показания. Сейчас Киясов водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, что фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. 25-летний спортсмен поступил в клинику в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, Тена спасти не удалось.
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