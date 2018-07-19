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В ночь на пятницу в Москве пройдет сильный дождь, предупреждает МЧС
19 июля 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице. В ближайшие часы и в ночь на пятницу ожидается очень сильный дождь.
«По прогнозу синоптиков Росгидромет, вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля ожидается очень сильный дождь», - говорится в экстренном предупреждении МЧС.
В ведомстве рекомендуют в это время воздержаться от поездок на транспорте и без необходимости не выходить на улицу. В случае, если ливень застал вас на улице, рекомендуется укрыться в капитальном строении, избегая шатких конструкций. Не укрывайтесь под деревьями и во временных строениях. Не пытайтесь самостоятельно преодолеть подтопленные участки, предупреждают спасатели.
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