В ночь на пятницу в Москве пройдет сильный дождь, предупреждает МЧС

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице. В ближайшие часы и в ночь на пятницу ожидается очень сильный дождь.

«По прогнозу синоптиков Росгидромет, вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля ожидается очень сильный дождь», - говорится в экстренном предупреждении МЧС.

В ведомстве рекомендуют в это время воздержаться от поездок на транспорте и без необходимости не выходить на улицу. В случае, если ливень застал вас на улице, рекомендуется укрыться в капитальном строении, избегая шатких конструкций. Не укрывайтесь под деревьями и во временных строениях. Не пытайтесь самостоятельно преодолеть подтопленные участки, предупреждают спасатели.