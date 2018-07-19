Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий звания «Заслуженный журналист России» и «Заслуженный работник связи и информации России». Претендентов на награду СЖР утвердит в августе.

Звание «Заслуженный журналист России» будет присваиваться за личные заслуги в формировании социальной ответственности и гражданской позиции в обществе, а также повышение авторитета журналистики.

Звание «Заслуженный работник связи и информации России» будет присваиваться за заслуги в развитии и совершенствовании средств связи и информационных технологий. Журналисты, принимающие активное участие в создании социально значимых проектов, развитии российских СМИ и формировании объективного образа России в мире также смогут претендовать на это звание.

Претендовать на звания можно будет через двадцать лет профессиональной трудовой деятельности при наличии отраслевых поощрений. Российский союз журналистов определит первых претендентов уже в августе, сообщает РИА Новости.