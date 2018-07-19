Автохулиганка разломала шлагбаум, чтобы припарковаться во дворе жилого комплекса

Русские женщины и в горящую избу, и коня на скаку и, если потребуется, даже гнут железо. В Красногорске водительница белой иномарки пыталась проехать на территорию жилого комплекса, но ее туда не пропустил шлагбаум.

Проезд на территорию престижного ЖК разрешен только его жителям, но этот факт не остановил знойную брюнетку. Девушка не стала искать иное свободное место для парковки, вышла из машины и стала в прямом смысле выламывать железный шлагбаум. Спортивное телосложение этому поспособствовало, механизм полностью согнулся на 90 градусов, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Сейчас местные жители пытаются призвать к ответственности спортивную хулиганку. Девушка скрывается, номер телефона не отвечает, машина стоит во дворе.