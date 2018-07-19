//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Верка Сердючка может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента на Украине
- Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток
- Виктория Боня рассказала о своих способах сохранения фигуры
- Актриса Юлия Снигирь удивила смелым фото в сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль на выборах мэра Москвы
19 июля 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы намерен направить своих наблюдателей на все избирательные участки столицы. Об этом заявил председатель штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Все наблюдатели пройдут специальное обучение у экспертов Мосгоризбиркома и Движения в защиту прав избирателей «Голос» в соответствии с «московским стандартом выборов». Прозрачность выборов, самого хода голосования и подсчёта голосов - главная задача общественных наблюдателей.
"При этом общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль и на «дачных» избирательных участках", - отметил Венедиктов. Помимо общественных наблюдателей за ходом голосования 9 сентября будут следить и наблюдатели от кандидатов в мэры Москвы. Также своё желание обеспечить честные выборы выразили 50% наблюдателей от Общественной палаты Москвы, которые работали на президентских выборах.
Помимо столицы Мосгоризбирком утвердил по рекомендации Рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы 209 мест размещения загородных избирательных участков в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Появились эксклюзивные кадры тестов пробивающего бронетехнику нового оружия ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Наука
Ученые из МГУ создали метод быстрой диагностики при отравлении химоружием
//В мире
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
В ночь на пятницу в Москве пройдет сильный дождь, предупреждает МЧС
//Общество
Владимир Путин утвердил звание "Заслуженный журналист России"
//Общество
Общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль на выборах мэра Москвы
Москвичка заявила, что в банке ей выдали купюры "банка приколов"
//Общество
«Единая Россия»: в основе преобразований пенсионной системы – увеличение выплат
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
МВД Британии опровергло "дикие домыслы" об отравлении в Солсбери
//В мире
//Новости Redtram
//Общество
Жителя Владимирской области, проведшего 11 лет в рабстве, вернули домой
//В мире
В Турции по делу об убийстве Карлова арестован экс-сотрудник полиции
//В мире
Вскрыта подготовка киевских силовиков к захвату границы ДНР и ЛНР с Россией
//Общество
//В мире
Путин предупредил о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО
//Политика
Путин заявил о рисках обострения ситуации на востоке Украины
//В мире
Марк Цукерберг: «Россияне действительно старались повлиять на выборы»
//Политика
//Политика
//Общество
Подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты арестовали на 2 месяца
Верка Сердючка может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента на Украине
//Общество
Мировые производители готовятся к выпуску однодневных неремонтопригодных товаров