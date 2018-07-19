Общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль на выборах мэра Москвы

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы намерен направить своих наблюдателей на все избирательные участки столицы. Об этом заявил председатель штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Все наблюдатели пройдут специальное обучение у экспертов Мосгоризбиркома и Движения в защиту прав избирателей «Голос» в соответствии с «московским стандартом выборов». Прозрачность выборов, самого хода голосования и подсчёта голосов - главная задача общественных наблюдателей.



"При этом общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль и на «дачных» избирательных участках", - отметил Венедиктов. Помимо общественных наблюдателей за ходом голосования 9 сентября будут следить и наблюдатели от кандидатов в мэры Москвы. Также своё желание обеспечить честные выборы выразили 50% наблюдателей от Общественной палаты Москвы, которые работали на президентских выборах.



Помимо столицы Мосгоризбирком утвердил по рекомендации Рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы 209 мест размещения загородных избирательных участков в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.



