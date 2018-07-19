Соляная кислота на МКАДе привела к многокилометровой пробке

На 88-м километре МКАД возникла огромная в 12 километров пробка из-за разгерметизации емкости с кислотой. На данный момент ведутся работы по устранению опасного вещества.

На внутренней стороне МКАД длина затора составляет 8 километров, сообщает news.ru. В месте разгерметизации была своевременно установлена временная заглушка. Данные о пострадавших в результате инцидента не поступали, угрозы нет.