Пятеро жителей Ангарска пытались украсть нефть из нефтепровода

Ангарский городской суд возбудил уголовное дело в отношении пятерых мужчин, которые пытались украсть нефть из магистрального нефтепровода "Красноярск-Иркутск".

Предприимчивые жители Ангарска 33 и 47 лет в течение двух лет рыли подземный тоннель с целью хищения нефти. За это время они лопатами вырыли более 125 метров подземного лаза, сообщает Телеинформ.