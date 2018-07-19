Пятеро жителей Ангарска пытались украсть нефть из нефтепровода
19 июля 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Ангарский городской суд возбудил уголовное дело в отношении пятерых мужчин, которые пытались украсть нефть из магистрального нефтепровода "Красноярск-Иркутск".
Предприимчивые жители Ангарска 33 и 47 лет в течение двух лет рыли подземный тоннель с целью хищения нефти. За это время они лопатами вырыли более 125 метров подземного лаза, сообщает Телеинформ.
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