Жителя Владимирской области, проведшего 11 лет в рабстве, вернули домой

Активисты движения «Альтернатива» помогли вернуться домой во Владимирскую область 41-летнему мужчине, находившемуся 11 лет в рабстве в Карачаево-Черкессии.

Алексей Скосырев безуспешно пытался найти работу в родном регионе,а в результате оказался в Карачаево-Черкесии, куда его пригласил родственник соседа. Мужчине пообещали не только работу, но и проживание, пишет ОТР.

Он проработал сначала на цементном заводе, потом на стройке. Работодатель отобрал у него документы и не платил зарплату. Побеги завершались неудачей: его ловили и возвращали хозяину. Позднее мужчина поранил ногу, а из-за отсутствия квалифицированной помощи нога онемела.

Около трех лет назад мужчина попал в коневодческое хозяйства к Хасану Салпагарову, у него он работал пастухом, без зарплаты, передает издание. Сам Салгапаров отрицает, что держал человека в рабстве.

Все это время Алексея, считавшегося пропавшим без вести, искал брат. Он не смог приехать за родственником, поэтому мужчину из рабства вывезли члены движения «Альтернатива» и привезли домой.