Скелет, "дождавшийся пенсии", лежит у офиса "Единой России" в Петербурге
19 июля 2018, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
Активисты движения "Время" оставили "подарок" для петербургского отделения партии "Единая Россия". Накануне в северной столице прошли масштабные акции против пенсионной реформы.
Около дверей офиса партии был расположен человеческий скелет, а рядом с ним положили табличку "Дождался пенсии". Ребра скелета украшал значок "Я люблю Медведева" - в здании находится также приемная председателя правительства.
Активисты считают, что в России, где люди в средней доживают только до 64 лет, увеличивать пенсионный возраст до 65 лет является унижением и издевательством над людьми, сообщает "Росбалт".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес