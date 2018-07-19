Активисты движения "Время" оставили "подарок" для петербургского отделения партии "Единая Россия". Накануне в северной столице прошли масштабные акции против пенсионной реформы.

Около дверей офиса партии был расположен человеческий скелет, а рядом с ним положили табличку "Дождался пенсии". Ребра скелета украшал значок "Я люблю Медведева" - в здании находится также приемная председателя правительства.

Активисты считают, что в России, где люди в средней доживают только до 64 лет, увеличивать пенсионный возраст до 65 лет является унижением и издевательством над людьми, сообщает "Росбалт".