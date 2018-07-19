Минобороны рассекретило пуски гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал»

Министерство обороны России рассекретило пуски гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал», опубликовав видео запуска новейшей й ракеты. Оборонное ведомство раскрыло установку ракеты на стартовой площадке и ее пуск из шахты. Опубликовано видео подготовки к работе боевого лазера "Пересвет"

По данным Минобороны, полет планирующего крылатого боевого блока «Авангарда» совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Он движется с гиперзвуковой скоростью. При движении к цели блок способен осуществлять управляемое маневрирование, «что обеспечивает непредсказуемость его полета для средств противоракетной обороны, возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств».

Минобороны также опубликовало видео учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» с МиГ-31.