Обсуждение законопроекта об изменении пенсионной системы продлено до 24 сентября

Более двух месяцев запросил профильный Комитет по труду и соцполитике государственной думы России на обсуждение поправок в изменение закона о пенсиях. Об этом сегодня, 19 июля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Их мнение учтено, и проект закона будет обсуждаться до 24 сентября. Таким образом будет обеспечено максимально широкое введение поправок.