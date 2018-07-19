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Обсуждение законопроекта об изменении пенсионной системы продлено до 24 сентября
19 июля 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Более двух месяцев запросил профильный Комитет по труду и соцполитике государственной думы России на обсуждение поправок в изменение закона о пенсиях. Об этом сегодня, 19 июля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Их мнение учтено, и проект закона будет обсуждаться до 24 сентября. Таким образом будет обеспечено максимально широкое введение поправок.
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