Госдума приняла в первом чтении пенсионный законопроект

Госдума сегодня приняла в первом чтении пенсионный законопроект. Теперь парламентариям предстоит внести в проект закона, предусматривающего повышение пенсионного возраста, поправки. Второе чтение, состоится осенью, после каникул депутатов. Пенсионный законопроект в Госдуме представил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Эксперты Счетной палаты назвали недостатки пенсионного законопроекта

За принятие законопроекта на пленарном заседании Госдумы проголосовали 327 депутатов, против — 102 , один воздержался. Против проголосовали КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", - сообщает РБК.

Напомним, в федеральный закон от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях" внесены изменения, согласно которым предлагается с 1 января 2019 года поэтапно, с шагом в один год, повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет.

Эксперты Счетной палаты РФ, которую возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, ранее назвали недостатки пенсионного законопроекта. После изучения документа Счетная палата предлагает законопроект доработать.

К недостаткам эксперты отнесли то, что из законопроекта не понятно, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий.