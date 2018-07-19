//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Верка Сердючка может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента на Украине
- Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток
- Виктория Боня рассказала о своих способах сохранения фигуры
- Актриса Юлия Снигирь удивила смелым фото в сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты арестовали на 2 месяца
19 июля 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Жителя Магнитогорска, ранее задержанного по подозрению в убийстве девушки, суд арестовал на 2 месяца. Об этом сообщил СМИ и.о. старшего помощника главы регионального управления СК по связям со СМИ Александр Скорик.
В Кизильском районе Челябинской области 17 июля нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти. Управление СК сообщало, что был задержан 24-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Известно, что орудием убийства был молоток. Суд Магнитогорска вынес постановление об аресте молодого человека на 2 месяца. Помимо этого мужчине было предъявлено обвинение, сообщает РИА Новости.
Ксения Туленкова участвовала в национальном конкурсе красоты Missis World Russia в 2016 году. Вечером 16 июля девушка поехала на автомобиле к потенциальному покупателю, чтобы показать машину. После чего Ксения пропала.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Эксперт прокомментировал новый закон Израиля о еврейском характере государства
//В мире
//В мире
Вскрыта подготовка киевских силовиков к захвату границы ДНР и ЛНР с Россией
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Путин предупредил о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО
//Политика
Путин заявил о рисках обострения ситуации на востоке Украины
//В мире
Марк Цукерберг: «Россияне действительно старались повлиять на выборы»
//Новости СМИ2
//Общество
Минобороны рассекретило пуски гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал»
//Общество
Подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты арестовали на 2 месяца
//В мире
Обнародован безальтернативный способ прекращения гражданской войны в Донбассе
//Новости Redtram
Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток
//Общество
Мировые производители готовятся к выпуску однодневных неремонтопригодных товаров
//Общество
//В мире
Украинский военачальник озвучил планы по вытеснению России из Азовского моря
//Общество
СКР возбудил дело по факту смерти истощенной девочки в Прикамье
//Армия
Опубликовано видео подготовки к работе боевого лазера "Пересвет"
//В мире
Эксперт прокомментировал законопроект о санкциях против «Северного потока — 2
//Общество
Минобороны сообщило о начале производства гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»
//Общество
//В мире
СМИ: Полиция Великобритании установила подозреваемых в отравлении Скрипалей
//Общество
//В мире
Отказавшиеся разоружаться иностранные наемники Киева взбунтовались в Донбассе