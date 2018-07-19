Подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты арестовали на 2 месяца

Жителя Магнитогорска, ранее задержанного по подозрению в убийстве девушки, суд арестовал на 2 месяца. Об этом сообщил СМИ и.о. старшего помощника главы регионального управления СК по связям со СМИ Александр Скорик.

В Кизильском районе Челябинской области 17 июля нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти. Управление СК сообщало, что был задержан 24-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Известно, что орудием убийства был молоток. Суд Магнитогорска вынес постановление об аресте молодого человека на 2 месяца. Помимо этого мужчине было предъявлено обвинение, сообщает РИА Новости.

Ксения Туленкова участвовала в национальном конкурсе красоты Missis World Russia в 2016 году. Вечером 16 июля девушка поехала на автомобиле к потенциальному покупателю, чтобы показать машину. После чего Ксения пропала.