Морякам рыболовного судна в Крыму грозит штраф 200 тыс руб за мертвого дельфина

Моряки крымского рыболовного судна, доставая из воды сети с выловленной рыбой, обнаружили в них мертвого дельфина. Теперь им грозит крупный штраф, пишут "Аргументы недели-Крым".

По информации Погрануправления РК, рыбаки вели свою деятельность недалеко от курортного поселка Черноморское. В результате вылова морских биоресурсов в сети попал дельфин черноморский Азовка.

На руководителя бригады был составлен административный протокол и сейчас проводится соответствующее расследование. В случае вины ему грозит штраф от 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других приспособлений для добычи рыбы.

В ведомстве напоминают, что в подобных случаях животное, запрещенное к вылову необходимо быстро вернуть в естественную среду обитания с наименьшим вредом, прекратить деятельность и сообщить об инциденте Росрыболовству.