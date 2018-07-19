Морякам рыболовного судна в Крыму грозит штраф 200 тыс руб за мертвого дельфина
19 июля 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Моряки крымского рыболовного судна, доставая из воды сети с выловленной рыбой, обнаружили в них мертвого дельфина. Теперь им грозит крупный штраф, пишут "Аргументы недели-Крым".
По информации Погрануправления РК, рыбаки вели свою деятельность недалеко от курортного поселка Черноморское. В результате вылова морских биоресурсов в сети попал дельфин черноморский Азовка.
На руководителя бригады был составлен административный протокол и сейчас проводится соответствующее расследование. В случае вины ему грозит штраф от 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других приспособлений для добычи рыбы.
В ведомстве напоминают, что в подобных случаях животное, запрещенное к вылову необходимо быстро вернуть в естественную среду обитания с наименьшим вредом, прекратить деятельность и сообщить об инциденте Росрыболовству.
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