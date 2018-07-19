Вооружённый преступник ограбил банк на 12 млн рублей
19 июля 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве на Ленинградском проспекте вооружённый мужчина украл из офиса Бинбанка почти 12 млн рублей. Инцидент произошёл вечером 18 июля в 21:00. Пострадавших нет.
Известно, что мужчина зашёл в банк в мотошлеме и угрожал сотрудникам пистолетом, требуя открыть денежное хранилище. По предварительным данным, похищено 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 32 тысячи евро. Об этом сообщает РИА Новости.
На данном этапе возбуждено дело о разбое в особо крупном размере. Преступник объявлен в розыск.
Отметим, что в Москве 18 июля произошло ещё одно ограбление. Пятеро неизвестных с огнестрельным оружием похитили 10 млн рублей, после чего скрылись.
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