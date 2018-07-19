В Краснокамске умерла 14-летняя девочка, которую мама кормила 2 раза в неделю

В городе Краснокамске Пермского края на днях умерла 14-летняя девочка. Одноклассники и учителя школьницы заметили, что в последнее время она страшно похудела. Похороны краснокамской школьницы состоялись 18 июля.

В причинах смерти девочки, которая перешла в восьмой класс, разбираются специалисты министерств образования, здравоохранения и социального развития, полиция, Следственный комитет и комиссия по делам несовершеннолетних.

В городе говорят, что пока неизвестно, имела ли девочка хронические заболевания. В школе, где училась девочка, рассказали, что в начальных классах всё было хорошо. Но в этом году весной стало заметно, что с апреля семиклассница стала очень худой, — сообщает 59.ru. Классный руководитель интересовался у мамы, что с девочкой. Женщина отвечала, что она водила дочку к врачу, прошли обследование, и все у ребенка нормально. Но когда домой к девочке пришли социальный педагог и классный руководитель, дверь им никто не открыл. Из-за вопросов в школе о здоровье девочка огорчалась.

Одна из мам подруг скончавшейся рассказала, что мама девочки на вопросы учителей об истощении ребенка, говорила, что ее дочери достаточно питаться два раза в неделю. Соседи назвали маму девочки странной. Она сама поставила дочке диагноз — сахарный диабет, а потом еще страшнее - рак. Женщина нигде не работала несколько лет. Соседи слышали, что на просьбы ребенка дать ей поесть, мать отвечала, что еды нет и заставляла дочку ложиться спать.