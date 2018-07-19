Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» предоставят гранты пяти лучшим соцпроектам

Пять самых лучших социальных проектов будут выбраны 22 ноября в Москве на финале IV Всероссийского конкурса проектов для улучшения жизни детей. Его организовал Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и компания Tele2.

Волонтеры оператора сотовой связи оказывают всестороннюю помощь в отборе заявок – их поступило около 300. Они выбрали 126 инициатив, к середине августа от них останется всего 10, которые отправятся в финал. Пять лучших предложений получат гранты в размере 1,2 миллиона рублей.

В текущем году сотрудники Фонда и руководство компании Tele2 отберут самые актуальные проекты по внедрению инклюзивных практик и помощи детям с особенностями развития, профориентации подростков, допобразованию и здоровому образу жизни.

Исполнительный директор Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Евгения Телицына рассказала, что дорожит участием компании Tele2 на всех этапах состязания.