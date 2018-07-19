Поисковая экспедиция приступила к поискам в Крыму затонувших кораблей
19 июля 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Шестая поисковая экспедиция Минобороны России приступила к поискам у берегов Крыма затонувших во время Великой Отечественной войны кораблей, пишут "Аргументы недели-Крым".
Целью экспедиции станет идентификация уже известных объектов на дне Черного моря и оформление документов для обозначения мест их воинских захоронений.
Участники экспедиции пройдут более 700 морских миль, чтобы исследовать 10 предположительных мест гибели советских моряков в районе Балаклавы, Феодосийского залива, в Керченском проливе.
Водолазам предстоит исследовать тральщик Т-412, сторожевой катер 092, обследовать транспорт «Жан Жорес» в Феодосийском заливе, а также места гибели тральщика Т-405 «Минреп» и транспорта «Кола».
Также исследователи постараются установить принадлежность обнаруженных ранее, но еще неопознанных объектов.
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