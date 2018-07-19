Судьба "наследства" бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова в Челябинске решена на аукционе. Челябинское танковое училище было закрыто в 2005 году именно Анатолием Сердюковым после истории с солдатом Андреем Сычевым, ставшим полным инвалидом после издевательств со стороны сослуживцев.

Теперь вместо казармы на улице Манакова, недалеко от центра города и железнодорожного вокзала, появятся жилые дома, - сообщает URA.RU.

Аукцион проводился 18 июля. Бывшие казармы танкового училища в Челябинске и 80 тысяч квадратных метров земли под ними достались депутату гордумы, владельцу строительной фирмы Николаю Серскову. Серсков выиграл аукцион на сумме 254,6 млн рублей, что на 86 млн рублей больше начальной цены.

По данным издания, Серсков заявлялся на аукцион самостоятельно, а не как представитель юрлица. Также в торгах приняли участие два фирмы из Челябинской области, компании из Чечни и Москвы. Земля под казармами и сами объекты, оцененные в один рубль за каждый, достались депутату за 254,6 млн рублей. На аукцион лот выставляли на 86 млн рублей дешевле. Теперь одна из его фирм развернет на месте училища строительство жилого микрорайона.