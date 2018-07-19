Россиянам дали рекомендации по выбору школьной формы

В преддверии начала нового учебного года в Роскачестве родителям российских школьников дали советы, как правильно выбрать школьную форму. Также сообщается, что будут проведены проверки более 60 брендов одежды.

Первое, на что рекомендуют обратить внимание при выборе одежды, это состав ткани. Оптимальным является соотношение - 70% натуральных волокон и 30% синтетики.

Когда речь идет о покупке брюк, нужно принимать во внимание и состав подкладки. Лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон, сообщает "Экономика сегодня".

Для детей с нестандартным размером талии предлагается остановить свой выбор на брюках с эластичной тесьмой на поясе.

Также нужно обратить внимание на фурнитуру. Она не должна быть травмоопасной.

Роскачество проведет анонимные проверки 62 брендов одежды, которые продаются в 27 регионах России. "Тайные покупатели" исследуют в лабораториях брюки, сшитые в России, Белоруссии, Китае и Италии.