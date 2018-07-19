На четверг в Москве продлен желтый уровень погодной опасности

В Москве сегодня ожидается пасмурная погода. Жары в четверг, 19 июля, синоптики не обещают. Температура воздуха не повысится больше 24 градусов, - сообщает m24.ru. Гидрометцентр РФ прогнозирует в мегаполисе дожди, в некоторых районах столицы возможны ливни и грозы. До выходных может выпасть почти половина месячной нормы осадков. В Волгограде устраняют последствия ливня

Скорость северо-восточного ветра составит до 10 метров в секунду, а при порывах – до 17 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности из-за ливней и гроз продлен и на сегодняшний день. Теплая и влажная погода продержится в столичном регионе до конца недели.

Сильные дожди в июльские дни прошли в ряде российских городов. В Краснодаре людям пришлось их автобусов выбираться вплавь. А в Волгограде и Нижнем Новгороде ливни подтопили новые стадионы, построенные к мундиалю.