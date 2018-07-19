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В сети опубликовано видео потопления американского десантного корабля
19 июля 2018, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликовано видео потопления десантного корабля ВМС США. Американский десантный корабль USS Racine потопили в ходе международных учений RIMPAC, которые прошли недалеко от Гавайских островов.
В ходе учений корабли USS Racine привели на буксире. По легенде его обнаружили самолеты-разведчики вооруженных сил Японии. Обнаружив корабль, японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы начали обстреливать судно, выпустив по цели около 15 ракет.
В результате на борту корабля появилась большая пробоина, в трюме начался пожар, - сообщает РИА Новости. Но USS Racine сразу не затонул.
Только после того, как по кораблю ударила АПЛ класса Los Angeles ВМС США торпедой Mk 48, судно переломилось пополам и через час ушло на дно Тихого океана.
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