Ученые разработали простую и надежную технологию ранней диагностики рака

С помощью тонкой намагниченной проволоки ученые планируют диагностировать рак. Новый метод разработали исследователи из Стэнфордского университета в США. Благодаря новой методике с применением наночастиц, нанесенных на проволоку, ученые смогут проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний. Медики назвали самые диагностируемые виды рака в России

Новая разработка американских ученых работает с циркулирующими опухолевыми клетками (ЦОК), которые отделяются от первоначально возникшей в организме опухоли и попадают в кровоток. ЦОК способствуют возникновению метастазов.

Исследователи предлагают вылавливать ЦОК из кровотока при помощи намагниченных железных проволок. На поверхности нанопроволоки размещают специальные метки - антитела к белку EpCAM, который присутствует на поверхности многих ЦОК, при этом на обычных клетках крови этот белок не появляется. Частицы вводят в кровоток, где они связываются с циркулирующими опухолевыми клетками.

Затем в вену пациента с помощью катетера вводится тонкая намагниченная проволока, которая притягивает железные частицы, а с ними и злокачественные клетки. Ученые заявляют, что эта методика позволит обнаружить в 10 — 80 раз больше циркулирующих клеток, чем стандартный анализ крови.

Пока метод испытали на лабораторных животных, на свиньях. Перед тем, как проводить испытания с людьми, ученым нужно исследовать степень влияния наночастиц на организм человека.