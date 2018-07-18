Выложен вероятный план удара России по Украине в ответ на нападение ВСУ на Крым

В интернете выложили возможный план удара России по Украине в ответ на нападение Вооруженных сил этой страны на Крым. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.

Канал «Крым Про +» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в случае агрессии российские средства радиоэлектронной борьбы заглушат любую радио- и сотовую связь ВСУ. Штурмовики и истребители ВКС РФ превратят все дороги до Херсона в выжженную землю. Корабли Черноморского флота, в свою очередь, подавят точечными ударами оставшиеся силы противника. Автор канала подчеркивает, что объектами атак станут исключительно военные, гражданское население Украины пострадать не должно.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. На Украине итоги голосования жителей региона не признали, в соседнем государстве регулярно звучат угрозы о том, что Киев вернет контроль над полуостровом силой. В процитированном материале отмечается, что украинские власти действительно могут решиться на подобную авантюру по указке Соединенных Штатов либо от безысходности.