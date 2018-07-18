Леонид Слуцкий предложил провести осенью в Крыму православный молодежный форум

С таким предложением председатель комитета Госдумы по международным делам обратился к участникам и организаторам форума «ДоброЛето. Территория веры». Леонид Слуцкий встретился с участниками молодежного образовательного добровольческого форума, который проходит сейчас в Сергиевом Посаде.

– Я убежден, что такие форумы должны проводиться чаще и не только здесь, в Сергиевом Посаде. Надо собирать думающую, нравственную молодежь и больше общаться. Осенью такой фестиваль можно провести в Крыму, зимой – где-нибудь за Уралом. Например, в Иркутске. Это не потребует очень много средств, а пользу принесет большую, – сказал депутат Леонид Слуцкий.

Для участников форума на Благовещенском поле в Сергиевом Посаде организован палаточный лагерь, располагающий всем необходимым для проживания в полевых условиях. В одном из шатров состоялась встреча участников форума с Леонидом Слуцким. Это было общение на равных. Все желающие могли задать свои вопросы. Молодых людей интересовало развитие Русского мира, ситуация на Украине, вопросы помощи соотечественникам, а также более философские вопросы – что должно делать российское казачество и какова русская национальная идея.

– Поиск национальной идеи идет у нас чуть не с 18 века. Но ее не надо искать где-то за облаками. Русскую цивилизацию (я не побоюсь этого слова) цементирует русский язык. Это и есть наша национальная идея – сохранение русского языка, традиций русского мира, русской православной церкви, сохранения своей идентичности. Мы должны сделать все для сохранения русского языка на территории всего мира, – сказал Леонид Слуцкий.

В этом году «Территория веры» объединила два ежегодных фестиваля – молодежный форум «ДоброЛето» и Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство». В форуме, проводящемся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, принимают участие около тысячи молодых людей из регионов России и стран ближнего зарубежья, в том числе около 200 представителей казачьей молодежи.

– Казачество в России за последние 20 лет прошло большой путь. Сегодня казаки – это хранители нравственности, морали, семейных ценностей. Российское казачество доказало за эти годы свою необходимость для страны и русской культуры. Сейчас необходимо заниматься образованием, открывать новые казачьи университеты, помогать людям, беречь наши национальные традиции, – отметил Леонид Слуцкий.

Говоря о ситуации на Украине, глава международного комитета Госдумы отметил, что необходимо добиваться выполнения минских соглашений. И прежде всего – от Киева, который регулярно ставит их под угрозу срыва.

– Для того, чтобы нас уважали, чтобы на Юго-Востоке Украины воцарился мир, чтобы все признали возвращение Крыма в состав России, наша страна должна стать сильнее. Если мы будем сильными, будем активно защищать наших соотечественников во всем мире, пропагандировать русский мир, русский язык везде, где есть русские, то нас будут уважать и к нашим словам прислушиваться. Поэтому давайте вместе делать Россию сильной и процветающей! – обратился Леонид Слуцкий к участникам форума.

В рамках форума организованы дискуссии на актуальные темы, рассказывается об опыте ведения добровольческой деятельности и взаимодействия с органами федеральной и муниципальной власти и общественными организациями. Основными организаторами форума «ДоброЛето. Территория веры» выступают Молодежный отдел Московской городской епархии, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и движение «Православные добровольцы». За предыдущие два года форум собрал на своей площадке более сотни молодых участников из 46 епархий России и зарубежья.