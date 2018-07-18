Сбербанк подсчитал, сколько иностранцы потратили денег на чемпионате мира

Сбербанк подсчитал, сколько иностранцы потратили на чемпионате мира по футболу. Получилась вполне приличная сумма в 1,5 миллиарда долларов. Только представители Катара на Никольской улице в один из первых дней мундиаля совершили 4 покупки на 8 миллионов рублей.

И это неудивительно, ведь именно Катар в 2022 году станет страной-хозяйкой следующего чемпионата мира по футболу. А значит на нашем чемпионате были организованы площадки, где рассказывали об истории и культуре государства, а эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани присутствовала «Лужниках» на финальном мате.

В целом на главной фанатской улице больше всего денег оставили китайцы - 50 миллионов рублей, 22 миллиона оставили мексиканцы, болельщики из США были скромнее, они потратили всего 16 миллионов. Пик операций пришелся на 18 июня, когда иностранцы за один день совершили покупки на 12,5 миллионов.

На что же больше всего потратили свои деньги иностранные футбольные фанаты? Самой крупной оказалась статья «прочие расходы», на нее у болельщиков ушло 12 миллиардов, рублей. На втором месте оказались рестораны и фастфуд – 6,1 миллиарл, затем идут отели – 5 миллиардов, рестораны и транспорт. На спортивные товары и сувениры иностранные гости потратили чуть менее 3,5 млрд рублей.