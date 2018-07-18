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Пенсионер двое суток блуждал в лесу, пока его не нашли волонтеры
18 июля 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Волонтеры двое суток искали 72-летнего мужчину, поторый потерялся в лесу. В лес он отправился за материалом для поделок из древесины.
Сын пожилого мужчины забил тревогу, когда отец не вернулся домой. Спустя 2 дня, в воскресенье 15 июля, пенсионер был найден обессилевшим, но живым, сейчас он находится в больнице.
Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, пропавшего искали около сотни человек, в том числе кинологи с собаками.
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