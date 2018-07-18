Пенсионер двое суток блуждал в лесу, пока его не нашли волонтеры

Волонтеры двое суток искали 72-летнего мужчину, поторый потерялся в лесу. В лес он отправился за материалом для поделок из древесины.

Сын пожилого мужчины забил тревогу, когда отец не вернулся домой. Спустя 2 дня, в воскресенье 15 июля, пенсионер был найден обессилевшим, но живым, сейчас он находится в больнице.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, пропавшего искали около сотни человек, в том числе кинологи с собаками.