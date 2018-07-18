В ближайшие часы в Москве усилится ветер, предупредили в МЧС

В ближайшие часы в Москве ожидается резкое усиление ветра, сообщили синоптики. В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе МЧС объявило экстренное предупреждение.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с», - сообщается в экстренном предупреждении МЧС.

Находясь на улице при сильном ветре, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобиль парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны, призывает МЧС.