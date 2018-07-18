На границе Украины с Крымом - автомобильные очереди. В чем причина?

Вчера, 17 июля, на границе Украины с Крымом наблюдались автомобильные очереди. При этом точно неизвестно, что послужило причиной скопления транспортных средств: украинские пограничники винят во всем крымских, последние – полицию на въезде на полуостров, пишут "Аргументы недели-Крым".

Так, в Азово-Черноморском региональном управлении по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины заявили, что причиной пробок стали действия российских пограничников, которые затягивали процесс досмотра автомобилей.

Как рассказал помощник начальника управления Максим СОРОКА, создавались искусственные очереди у пункта пропуска «Чонгар».

«Они специально осуществляли медленное оформление транспортных средств, хотя никаких объективных причин для этого не было», – цитируют его украинские СМИ.

При этом в Погрануправлении ФСБ России по Крыму обвинили во всем украинских полицейских. Граждан намеренно задерживают и не пропускают к границе, заставляя детей и взрослых находиться на жаре, отметили там.

«Дождавшись порядка 100 автомобилей, дают «зеленый свет» и отправляют в один из пунктов пропуска, тем самым создавая искусственные очереди на российской границе», – цитируют слова пресс-службы «РИА Крым».

Пограничники же и таможенники в кратчайшие с роки оформили пребывающих на полуостров граждан, заметили в погрануправлении.