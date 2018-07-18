"На все воля божья", сказал врач "Скорой помощи" и уехал, бросив больную умирать

Уголовное дело грозит фельдшеру «скорой помощи» в Великом Новгороде за отказ пациенту в госпитализации. «На все воля божья», - ответил доктор родным больной и уехал, оставив больную умирать.

Врачей к 41-летней пациентке вызвали родственники. На фоне рассеянного склероза у женщины повысилась температура и начались судороги. Фельдшер сделал ей укол и собрался уезжать. По словам родных, на вопрос о госпитализации врач ответил: «На все воля божья».

Позже женщину все-таки увезла в больницу уже другая бригада врачей, однако в больнице она умерла. По словам докторов, если бы пациентку привезли раньше на те самые пару часов - у нее был бы реальный шанс.

Сейчас есть шанс только у фельдшера «неотложки». Шанс получить реальный срок.