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Нашлись двое несовершеннолетних, которые сбежали из детского лагеря в Алуште
18 июля 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции нашли двух несовершеннолетних, которые самовольно покинули территорию детского лагеря в Алуште, пишут "Аргументы недели-Крым".
Подростки ушли из лагеря 17 июля. На их поиски отправились все наряды полиции, также во все отделы были направлены ориентировки с приметами молодых людей.
Правоохранители отрабатывали места возможного нахождения подростков, в том числе парки, пляжи, вокзалы. В итоге их нашли около 4 часов утра 18 июля в Феодосии, где подростки решили отдохнуть. Противоправных деяний в их отношении не совершалось, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
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