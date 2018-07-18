Нашлись двое несовершеннолетних, которые сбежали из детского лагеря в Алуште

Сотрудники полиции нашли двух несовершеннолетних, которые самовольно покинули территорию детского лагеря в Алуште, пишут "Аргументы недели-Крым".

Подростки ушли из лагеря 17 июля. На их поиски отправились все наряды полиции, также во все отделы были направлены ориентировки с приметами молодых людей.

Правоохранители отрабатывали места возможного нахождения подростков, в том числе парки, пляжи, вокзалы. В итоге их нашли около 4 часов утра 18 июля в Феодосии, где подростки решили отдохнуть. Противоправных деяний в их отношении не совершалось, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.