Стало известно, сколько зарабатывают российские блогеры

В настоящее время в России насчитывается примерно 15-17 тысяч блогеров. Их суммарный заработок составляет порядка 10 миллиардов рублей в год, сообщил заместитель главы Минкосвязи Алексей Волин.

«По нашим подсчетам, сегодня в стране примерно 15-17 тысяч блогеров. Эти люди на сегодняшний день суммарно зарабатывают порядка 10 миллиардов рублей в год. Это превращает блогерство в достаточно неплохой и интересный бизнес», - заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Если блогер создает качественный контент и зарабатывает на этом деньги, то он мало чем отличается от журналиста. Доходы у блогеров очень разные – от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей в месяц, но сам этот рынок сейчас растет очень быстро, подчеркнул замминистра.

«Если вы занимаетесь профессиональным производством и продажей информации – то вы работаете на медийном рынке. И неважно, зарегистрированы вы как СМИ или нет», - приводит слова Алексея Волина РИА Новости.