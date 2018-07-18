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Стало известно, сколько зарабатывают российские блогеры
18 июля 2018, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
В настоящее время в России насчитывается примерно 15-17 тысяч блогеров. Их суммарный заработок составляет порядка 10 миллиардов рублей в год, сообщил заместитель главы Минкосвязи Алексей Волин.
«По нашим подсчетам, сегодня в стране примерно 15-17 тысяч блогеров. Эти люди на сегодняшний день суммарно зарабатывают порядка 10 миллиардов рублей в год. Это превращает блогерство в достаточно неплохой и интересный бизнес», - заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Если блогер создает качественный контент и зарабатывает на этом деньги, то он мало чем отличается от журналиста. Доходы у блогеров очень разные – от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей в месяц, но сам этот рынок сейчас растет очень быстро, подчеркнул замминистра.
«Если вы занимаетесь профессиональным производством и продажей информации – то вы работаете на медийном рынке. И неважно, зарегистрированы вы как СМИ или нет», - приводит слова Алексея Волина РИА Новости.
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