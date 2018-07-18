Плюс климат-контроль и запас автономного хода

17 июля на Московском урбанистическом форуме правительство Пермского края, администрация Перми и ООО «ПК Транспортные системы» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого осенью в Пермь на тестовую эксплуатацию поступит трамвай нового поколения.

В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента ООО «ПК Транспортные системы» Феликса Винокура соглашение по реализации проектов модернизации электротранспорта подписали первый зампредседателя правительства края Михаил Сюткин, глава Перми Дмитрий Самойлов, директор ООО «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Как отметил Максим Решетников, обновление подвижного состава – один из важнейших этапов преобразования транспортной системы региона.

– Мы понимаем, что комфортная городская среда – это не только дороги, на которые мы направляем много сил и средств, не только безопасные и комфортные дворы, где гуляют наши дети. Это еще и общественный транспорт, которым мы пользуемся ежедневно, – подчеркивает губернатор. – Развитие транспорта позволит обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью, качественными образовательными услугами. Транспорт должен давать другой, более высокий уровень комфорта.

По словам главы города Дмитрия Самойлова, развитие транспортной отрасли в Перми сейчас рассматривается комплексно.

– Обновление подвижного состава является для нас сегодня одним из приоритетов. В первую очередь мы должны оценить, как новый вагон впишется в существующую инфраструктуру пермского электротранспорта. Администрация уже приступила к разработке плана обновления и трамвайных путей, и опор контактной сети. Мы следуем современным тенденциям в сфере пассажирского транспорта, изучаем новинки технического оснащения транспортных средств системами видеонаблюдения, климат­контролем и даже учета пассажиров. Это один из ключевых этапов масштабной программы по изменениям в отрасли пассажирских перевозок, – прокомментировал подписание соглашения глава Перми.

Все посадочные площадки вагона, который поступит в Пермь на эксплуатацию, оборудованы низким полом для удобства маломобильных групп населения. Трамвай модели 71­911 М оснащен системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. В салоне предусмотрено яркое светодиодное освещение. Общая вместимость трамвая составляет до 180 пассажиров. Также вагон обладает запасом автономного хода.

В рамках программы развития общественного транспорта поступление вагона станет очередным шагом по обновлению общественного транспорта. Уже в этом году планируется провести конкурс на закупку новых трамваев. Напомним, последнее обновление электротранспорта проводилось в 2010­2012 годах, тогда администрация Перми приобрела 45 новых низкопольных трамвайных вагонов.

Кроме того, в соответствии с соглашением, компания ООО «ПК Транспортные системы» начнет разработку уникальной в России технологии автономного трамвайного движения без использования контактной сети. Предполагается, что технологию возможно будет применить при запуске трамвайного движения по маршруту «ст. Пермь­II – ст. Мотовилиха».

Проекты реализуются в рамках новой транспортной модели города Перми, разрабатываемой в целях улучшения качества пассажирских перевозок, повышения безопасности общественного транспорта, упорядочения взаимоотношений с перевозчиками, развития и обновления действующей инфраструктуры.

Реализация проекта предусмотрена до 2023 года. За этот период в городе планируется провести новые конкурсные процедуры по обслуживанию маршрутов, внедрить безналичную оплату проезда и единые проездные документы, в том числе пересадочные, на всех видах транспорта, обновить парк подвижного состава. В связи с этим также прорабатывается вопрос обновления инфраструктуры, а именно капитального ремонта существующих и строительство новых трамвайных линий, строительство транспортно­пересадочных узлов, обустройство остановочных пунктов.

Напомним, в Перми началось внедрение в трамваях и троллейбусах оплаты проезда по банковским картам и электронным устройствам, поддерживающим бесконтактную оплату проезда. В перспективе планируется распространить систему, а также создать единые электронные проездные документы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Это позволит внедрить удобное для пассажиров «тарифное меню», позволяющее им выбирать разные тарифные планы на проезд, в зависимости от количества поездок.

На финальном этапе проекта запланирован пересмотр действующей маршрутной сети. В настоящее время разработанный проект корректируется и просчитывается. По результатам анализа проект транспортной модели планируется вынести на публичное обсуждение. Пассажиры также могут направлять предложения в департамент дорог и транспорта по телефону 250­25­50.