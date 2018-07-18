Ливень без ливнёвок

Дождь, прошедший в Волгограде в минувшее воскресенье, не смыл следы халатности строителей, а наоборот, обнажил все грехи тех, кто занимался берегоукреплением и возведением нового участка набережной около Центрального стадиона.

С вечера выходного, когда Россия провожала Чемпионат мира по футболу, в Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина - сильный ливень, а также сохраняющееся до середины недели штормовое предупреждение. Волгоградский центр по гидрометеорологии объявил, что только за время воскресного дождя выпало 70 миллиметров осадков. Для нашего города это почти двухмесячная норма, месячная - 39 мм. Весь июнь и половину июля природа обделяла нас влагой, не мешая наблюдать футбольный праздник, и тут за один день выдала всё. СМИ, позитивно информирующие о работе органов власти, сообщили, что такой ливень в Волгограде последний раз был сто лет назад. С метеорологами спорить сложно, мерить с линейкой лужи мы не ходили, но хоть и не живем ещё сто лет, а приходилось наблюдать, как хляби небесные и побогаче разверзались.

Ливень, конечно, выдался знатный, но до масштабов стихийного бедствия, слава Богу, не дошло. Обычный себе сильный дождь. Затопило «узкие» участки проспекта Ленина, остановив на пару часов движение. Там, где это уже случается не первый раз из-за неработающих ливнёвок. Пострадала линия скоростного трамвая – вода в нескольких местах подмыла рельсы и даже подтопила вход в подземку. В других районах с грунтовых дорог на асфальт принесло грязь и щебенку. Потекли дырявые крыши, о которых собственники затопленных квартир знали и до июльского потопа, обивая пороги своих управляющих компаний.

Урон понесли несколько торговых центров города: плоская крыша всегда была проблемной в случае осадков, а уж при нынешнем уровне строительства, когда на каждой стадии стройки идет «экономия» в карман, дожди для помещений ангарного типа представляют повышенную опасность.

Но уже к утру рабочего понедельника движение по дорогам города возобновилось, лишь у маршрута скоростного трамвая был непроходимым участок на Красном. Торговые площади, собрав воду, приняли посетителей.

Не пережила дождя только построенная к мундиалю Нулевая Продольная. На неё обрушились горы песка и земли, смытые со склона, где построен новый стадион. Рядом с «Волгоград Ареной» образовался огромный провал. Как будто неровно выели кусок гигантского песчаного пирога с начинкой из геосетки. Смыла вода новую тротуарную плитку, «ушёл» и значительный отрезок пешеходной дорожки, ведущей к новой набережной. В грязевом плену одномоментно оказались несколько автомобилей, которые достаточно быстро освободили. К счастью, обошлось без жертв. Но рокадную дорогу закрыли, и последствия песчано-грязевого селя устраняют до сих пор.

Ситуация с недельной разницей повторила Нижний Новгород, где сильный дождь так же обрушил новые мундиальные дороги и тротуары. У нас, впрочем, провал случился по-сталинградски масштабным. Хотя поминать в этом случае Сталинград совсем не уместно. Восстановленные после войны сталинградские постройки стоят до сих пор. Поплыли новоделы. Причем, чем свежее дата постройки, тем масштабнее разруха.

P.S. Время от времени в Волгограде идут дожди. Этот ливень – не последний.А потом ещё и снег будет.