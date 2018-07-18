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«Квадрат» в центре Челябинска будет благоустроен по московскому проекту
18 июля 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
По данным телеграмм-канала Е-область московские архитекторы разработают и утвердят общую концепцию благоустройства центра Челябинска. Об этом сообщили на совещании по подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС.
Квадрат, в котором будет разработана единая архитектурная концепция, ограничен улицами С. Кривой – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Российская. Уже завтра, 19 июля, москвичи снова посетят центр и окончательно утвердят проект. Отметим, что ранее они разрабатывали преображение Москвы, теперь же изменения коснутся сначала центра, а затем и все районов Челябинска.
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