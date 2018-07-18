«Высшая лига» волгоградских металлургов

В спортивном зале манежа Волгоградской академии физической культуры сотрудники Волгоградского алюминиевого завода отпраздновали День металлурга - весело, азартно и по-семейному. Главной темой праздника стал, конечно же, футбол.

Празднование Дня металлурга для Волгоградского алюминиевого завода – давняя и добрая традиция. Все мероприятия, которые организует завод, можно назвать семейными, потому что сотрудники предприятия непременно приходят на них в сопровождении родных и близких. Для каждого предусмотрен свой вид активности, и скучающих не бывает. Не было их и на самом главном мероприятии года – профессиональном празднике волгоградских производителей алюминия. Как сказал генеральный директор ВгАЗа Юрий Валентинович Моисеев, в этот день металлурги собрались в манеже, чтобы подвести итоги спортивных соревнований и производственных достижений. Работали весь год хорошо, пришло время отдохнуть и набраться сил для нового рывка. Ведь перед предприятием стоят амбициозные планы по развитию новых производств.

Старший мастер литейного производства Виталий Гришко рассказал, что каждый год праздник имеет свою тематическую основу. «В этот раз в честь Чемпионата мира по футболу День металлурга посвящен спорту и носит название «Высшая лига». Главным его событием станет «матч звёзд» между командой электролизного производства – действующими чемпионами завода, и командой анодного производства. Уверен, матч получится серьёзным, настоящей битвой. Радует присутствие большого количества болельщиков, среди которых много детей».

До начала футбольного матча у гостей было время принять участие в конкурсах. Например, сыграть в импровизированный дартс на точность, бросая дротики в надувные шары. Или попробовать сбить фигурки ударом мяча – своеобразный вариант боулинга. Самые уверенные в себе отчаянно били грушу силомера, переводящего энергию удара в бесстрастные цифры на табло. Для детей открыли батут в виде средневекового замка, и малыши, словно рыцари осаждающей армии, оккупировали его сразу и до конца праздника. А для любителей фотографироваться поставили специальный стенд с символикой «Высшей лиги» РУСАЛа. Рядом стояли картонные звёзды мирового футбола: можно было их обнять или положить руку им на плечо, подбодрив после не слишком удачных выступлений на прошедшем мировом первенстве. Когда ещё они были так близко к нам, как в эти памятные дни?

Но вернёмся к нашим, заводским звёздам, которые во время, пока другие гости праздника веселились и состязались в конкурсах, проводили разминку. Игрок команды электролизного производства, литейщик цветных металлов Александр Караваев, поделился с нами своим видением цели и смысла Дня металлургов: «Мы работаем на одном производстве и являемся частями общего целого. На праздниках и других мероприятиях РУСАЛа (например, субботниках) люди знакомятся друг с другом, общаются, благодаря чему улучшается взаимопонимание и во время работы. К тому же повышается лояльность работников к своему предприятию и чувство единства между нами». Слова Александра оказались удивительно созвучны мнению Екатерины Гончаровой, супруги оператора Сергея Гончарова. «Мой муж работает на заводе недавно, – рассказала она, – поэтому мы впервые посещаем День металлургов, но в будущем планируем ходить на все мероприятия. Я думаю, их польза в том, что члены коллектива знакомятся друг с другом, общаются в неформальной обстановке. В дальнейшем это поспособствует профилактике возможных конфликтов на работе. Ну и, конечно, отдых и разрядка, что тоже немаловажно. Сегодня мы поучаствовали во всех конкурсах и теперь ждём футбол: мой сын увлекается этим спортом».

Увлекается футболом и наш собеседник из команды электролизников – Александр Караваев, и это увлечение логично привело его к участию в чемпионате ВгАЗа. «Есть регулярные соревнования между подразделениями завода – в течение всего года проходят турниры по футболу, баскетболу, волейболу. А сегодня состоится финальная игра футбольного чемпионата. Силы у нас и у наших соперников примерно равны, возможности тоже. Победить может любая команда. Всё будет зависеть от слаженности и взаимопонимания».

И вот гости праздника заняли места на трибунах, футболисты закончили разминаться, и свисток судьи возвестил о начале первого тайма. Сразу же стало понятно, что слова о равенстве сил и возможностей вполне справедливы: игра действительно казалась равной. Обе команды были активны, не замыкались в обороне, после каждой атаки разворачивали контратаку, и в центре поля мяч практически не задерживался. Несмотря на общую дружескую атмосферу праздника, футбольное состязание получилось достаточно напряжённым, борьба шла бескомпромиссная, причём на каждом участке поля, и жалеть никто никого не собирался.

Но при всей важности таких показателей, как владение мячом, точность пасов и количество ударов по воротам, определяющей всё-таки является реализация создаваемых моментов. И здесь удача оказалась явно на стороне команды анодного производства. А может, и мастерство в умении ставить финальную точку. Две такие «точки», игравшие в чёрной форме анодники, поставили уже в начале матча, заставив белых электролизников отыгрываться. Кстати, именно уже знакомый нам Александр Караваев вскоре после этого вернул интригу матчу, сократив отрыв соперников до одного мяча. Но сравнять счёт всё-таки не получилось: следующие три гола залетели в ворота именно команды электролизного производства. Их могло бы быть и четыре, если бы 7-й номер анодников реализовал пенальти. Но для более чем убедительной победы хватило и этого, ведь команда в белой форме смогла ответить на это только одним голом, забитым в концовке матча. Итог – 6:2 в пользу команды анодного производства.

После столь сильной эмоциональной разрядки оставалось только подвести итоги и наградить победителей. Не только футбольных: был ещё конкурс среди болельщиков, среди которых тоже были свои «команды». Самой активной и шумной оказалась команда технической дирекции. А ещё в конце разыграли лотерею: по итогам различных конкурсов их участникам присваивали номера, и теперь путём слепого жребия среди них разыграли более 50 призов. Футболисты получили медали и, конечно, кубок. Теперь звание чемпионов целый год будет носить анодное производство, пока не найдутся те, кто покажет ещё большее мастерство и жажду победы.