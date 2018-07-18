С кухонь – на площади и стадионы

Пенсионная реформа – это тема, которую не могут заболтать другие разговоры. Официальные СМИ о ней говорят или хорошо, или ничего. Но «на кухнях» она самая обсуждаемая. Начать могут с другого: футбольного матча, дождя, смывающего построенные объекты, подорожавшего бензина и продуктов. Следующей все равно будет пенсия. Причем, болезненно её обсуждают и те, кто уже давно её получает, и те, для кого это проблема будущих лет.

В Волгоградской области заявки на проведение митинга против повышения пенсионного возраста подавали в Волгограде, Михайловке и Калаче-на-Дону. Первоначально разрешение дали только калачёвскому реготделению КПРФ. 14 июля на местном стадионе «Водник» собрались около 350 человек. Хотя для небольшого провинциального и политически испуганного Калача-на-Дону это уже немало и смело. В основном пришёл традиционный электорат коммунистов – пенсионеры, но были и те, кому до возраста дожития ещё далеко.

Говорят, что государственные пропагандисты дали команду вместо тревожного слова «пенсионная реформа» оперировать другими более приятными названиями, например, оптимизация, программа продления жизни и другие. А так же показывать, что наши пенсионеры ещё ого-го: и танцуют, и путешествуют, и работают на полную катушку.

Но калачёвцы на митинге говорили всю правду реальной жизни: что до пенсионного возраста доживает лишь половина населения, что уже после 45 лет найти работу вообще сложно, и что прибавка, которую выдает правительство, не покрывает роста цен даже на основные продукты и услуги. А социальные гарантии государства с каждым годом уменьшаются.

В итоговой резолюции участники акции выразили недоверие правительству Российской Федерации. Указав в частности: «Каждый год, каждый день, каждый час наносят экономике тяжелый урон, вскармливая кучку олигархов и загоняя трудящихся в нищету. Все посулы власти превращались в пустой звук после каждой выборной кампании. Даже «майские указы» президента, реализующие предвыборные его обещания, так и остаются невыполненными».

Калачёвцы потребовали от правительства отозвать законопроект, от Госдумы - не принимать решения о повышении пенсионного возраста, от Совета Федерации – не утверждать законопроект. А президенту - объявить мораторий на повышение пенсионного возраста, тарифов на энергоносители и ЖКХ. Не забыли митингующие и предательства местного регионального парламента, проголосовавшего за законопроект реформы. Потребовали роспуска волгоградской областной думы и отзыва своего депутата Александра Махина.

- От нас ждут реакции. Пора действовать. По возможности – решительно, - уверен житель Калача-на-Дону Олег Горбунов. - Повышаются налоги, тарифы, пошлины, коммуналка и возраст выхода на пенсию. Снижаются доходы. Еще никогда действия властей не были такими нелепыми и необоснованными. И они боятся нашей реакции. Они готовы отступить. Чем масштабнее и организованнее будут наши протесты, тем меньше нас обкрадут.

В Волгограде митинг против повышения пенсионного возраста запланирован на 28 июля. Он должен собраться на площади Металлургов в 10-00.