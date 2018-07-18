Эксперты-страховщики раскрыли ТОП-5 самых угоняемых в России автомобилей

Эксперты в сфере страхования назвали самые угоняемые автомобили в России в первом полугодии 2018 года.

В ТОП-5 вошли машины марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford. Пореже автограбителя зарятся на машины марок Renault, Lexus и Mazda.

Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, ВАЗ, ГАЗ и УАЗ угоняют еще реже.

На первое место в топе самых угоняемых автобрендов страховщики поставили Toyota, на втором — Kia, а Hyundai — на третьем, - сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили повышение интереса угонщиков к грузовым автомобилям. Страховщики говорят, что в целом картина по сравнению с предыдущим периодом не изменилась: больше угоняют тех машин, которых больше на рынке.

Согласно опросу, в список угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Lexus LX, Lexus RX, Lexus GX, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe и другие машины.