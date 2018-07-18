Амурский тигр найден мертвым в приморском нацпарке. Браконьеры?

Амурский тигр найден мертвым в приморском национальном парке "Бикин" в ходе очередного рейда сотрудников. Труп хищника обнаружили в заломе на реке Бикин среди поваленных деревьев. Об инциденте уже заявлено в полицию.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным на начало июля, в нацпарке "Бикин" насчитывалось 26 краснокнижных амурских тигров. Директор нацпарка Алексей Кудрявцев заявил, что важно установить причину гибели редкого тигра. Сотрудники парка доставят труп животного на специальную экспертизу. Зоозащитники переживают, не причастны ли к гибели тигра браконьеры, - сообщает ТАСС. По словам Кудрявцева, если тигр стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция.

Возможно, хищник утонул, пытаясь переплыть реку, такие случаи бывают.

Нацпарк "Бикин" 1 июля включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете. Одна из редчайших кошек - амурский тигр - занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции сейчас составляет около 530 животных.