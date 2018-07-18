Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич послал политиков страны

Шокирующее по откровению обращение к политикам и властям Хорватии опубликовал в социальных сетях главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, который вывел команду национальной сборной страны в финал Чемпионата мира-2018.



Он рассказал о нищете, в которой живёт сегодня народ Хорватии, находящейся на грани развала как государство. Самые незащищённые слои населения этой балканской республики - дети и пенсионеры - недоедают, не получают должного медицинского обслуживания и других социальных гарантий. На фоне этого человеческого ада, как подчёркивает сам Далич, в стране жирует лишь кучка жирных котов.



Поэтому главный хорватский футболист просит политиков и чиновников своей страны "отойти от футбольной сборной. Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и не хотим жать вам руку. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. Это только вы, богатые, создаете невозможные условия для жизни в Хорватии".



Далич сообщил, что все гонорары от участия в Чемпионате мира-2018 все футболисты Хорватии передадут в специальный детский фонд для детей Хорватии, чтобы хоть как-то скрасить их летний отдых на родных побережьях.



Этот крик души шокировал весь мир и широко обсуждается сейчас в социальных сетях, на страницах газет и в частных беседах.



