Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за организацию азартных игр

В среду на дополнительном пленарном заседании Госдума приняла в третьем чтении правительственные поправки в УК и КоАП РФ, которые усиливают ответственность за незаконную организацию и проведение лотерей, а также азартных игр.

Согласно изменениям в УК РФ, незаконная организация азартных игр будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами до 240 часов, либо ограничением свободы до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

За распространение лотерейных билетов лицам, не достигшим 18 лет, также установлена административная ответственность. За нарушение на граждан будет грозить штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.