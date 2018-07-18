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Программа стажировок открываети карьерные перспективы в крупнейшей компании

18 июля 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Как вчерашний студент может устроиться на перспективную работу и почему практика стажировок становится все более популярной среди крупных работодателей – об этом рассказала директор по персоналу компании РУСАЛ Наталия БЕКЕТОВА.

– Наталия Викторовна, молодые специалисты часто сталкиваются с противоречием: с одной стороны – хочется начать карьеру в хорошей компании, с другой – работодатели редко принимают на работу специалистов без опыта. Что вы посоветуете вчерашним студентам, которые после защиты дипломов летом приступят к поиску работы?

– Я думаю, что современные студенты и выпускники уже намного более подкованы в том, что касается будущего трудоустройства, так как уровень доступности информации об открытых вакансиях, специальностях, которые перспективны в конкретном городе, сейчас несопоставим с тем, что было даже 10 лет назад. Но я согласна, работодателю сложно отдать предпочтение специалисту без практической подготовки в сравнении с опытным кандидатом. Хотя такая логика уместна, если мыслить в краткосрочной перспективе. В нашей компании подход иной, мы настроены на долгосрочное сотрудничество и инвестирование в таланты. Придерживаясь этой логики, мы запустили программу «Новое поколение», которая направлена на привлечение молодых высокопотенциальных как рабочих, так и специалистов, если говорить кратко. Это возможность пройти оплачиваемую стажировку на любом предприятии или в структурном подразделении компании, где открыта такая вакансия, с перспективой трудоустройства по ее окончании.

– Кто может принять в этой программе участие и что собой представляет стажировка?

– Так как мы рассчитываем привлечь молодых  сотрудников с большим потенциалом, то и требования к уровню образования достаточно строгие: высокий средний балл, наличие собственных исследований или изысканий, участие в грантовых, стипендиальных и иных поощрительных программах, владение иностранными языками, а также опыт прохождения практики на наших предприятиях будет являться преимуществом. Не скрою, конкурс достаточно серьезный – от города к городу: до 10 кандидатов на место, но мы предлагаем уникальную возможность – стать частью команды крупнейшей компании отрасли в России и в мире. Кроме того, во время стажировки мы платим зарплату до 80% от оклада – это серьезная мотивация проявить себя и достаточно редкая практика среди работодателей. Но мы хотим, чтобы человек максимально быстро влился в коллектив, почувствовал себя ответственным за вверенное направление и, конечно, захотел остаться.

– Выпускники каких вузов чаще всего к вам приходят на стажировку?

– Мы сотрудничаем с топ-50 крупнейших российских вузов, среди которых СФУ, МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ, МГИМО, СибГИУ и другими ведущими профессиональными учебными заведениями страны, крупнейшими вузами, техникумами городов присутствия компании. Для участия в «Новом поколении» жестких ограничений по возрасту нет, но прежде всего наши вакансии будут интересны молодым людям до 27 лет, которые только начинают карьеру. Для примера, средний возраст участников программы – 23 года.

– Сколько длится стажировка и как принимается решение о продолжении сотрудничества с успешным стажером?

– Схема стажировки достаточно классическая с точки зрения международных HR-практик. Программа рассчитана на 6 месяцев для менеджеров и на 3 месяца – для специалистов рабочих специальностей. К каждому стажеру прикрепляется наставник и HR-куратор, которые составляют индивидуальную программу развития и помогают адаптироваться на предприятии, рационально планировать время, совмещая практику и новые теоретические знания, необходимые в работе. Чтобы определить уровень самостоятельности, профессиональной готовности, амбициозности, стажеру могут быть поручены сложные и масштабные проекты. Многое, конечно, зависит от самого стажера – как он реализует тот или иной проект, предлагает ли улучшения для оптимизации и повышения эффективности своей работы или работы подразделения. Все-таки не только компания должна быть заинтересована в сотруднике, но и сам сотрудник – в дальнейшем трудоустройстве. В ходе стажировки стажер проходит оценку деловых качеств в соответствии с моделью компетенций компании и оценку качества и своевременности проделанной работы. Далее до окончания стажировки готовит отчетную презентацию, в которой рассказывает о своих основных достижениях за время практики, о том, какие идеи у него появились, также предоставляет и получает обратную связь. В защиту своего стажера может выступить и наставник. Потом руководитель подразделения совместно с отделом персонала принимают решение о продолжении сотрудничества. Отмечу, что, если в этом есть потребность, то стажировка может быть продлена, а в некоторых случаях успешному кандидату может быть предложена работа и в смежном подразделении. На настоящее время из прошедших стажировку трудоустроены более 140 человек, то есть более 75% от всех участников за время проекта.

– По каким вакансиям есть возможность пройти стажировку?

– Конечно, потребности разных подразделений и дивизионов отличаются, но наша программа не ограничена какими-то конкретными специальностями. Если департамент расширяется и есть понимание, что руководство готово взять на новое место стажера – мы будем только приветствовать это! В управляющей компании в основном есть возможность пройти стажировку в наиболее динамично развивающихся подразделениях, где круг задач и направления развития постоянно расширяются – это сбыт, техническая дирекция, дирекция по персоналу, у нас стажируются и юристы, экономисты, экологи, металлурги, финансисты. На заводах программа стажировок покрывает более широкий круг специальностей – к нам приходят молодые экологи, электромонтеры, лаборанты, токари, гидрогеологи, слесари, сварщики и т.д. Так как мы отбираем на начальные позиции людей с изначально хорошими данными, то у прошедших стажировку будет хорошая возможность вырасти в своей профессии и сделать карьеру.

– Уже есть итоги первых наборов, будет ли программа продолжена?

– Проект стартовал недавно – в феврале 2017 года, и за это время стажировку прошли более 220 человек. Из них более 140 человек стали в итоге нашими сотрудниками. В этом году идет второй этап набора стажеров, и запланирован еще один в сентябре. Безусловно, программа «Новое поколение» будет продолжена, и мы приглашаем лучших выпускников к нам на стажировку. 

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