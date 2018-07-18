"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на четверг
18 июля 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
На четверг, 19 июля, в Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности. Согласно последней информации метеорологов, завтра в столице вновь ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.
В Гидрометцентре подчеркнули сегодня, что погода будет потенциально опасной для здоровья и жизни граждан, передает РИА "Новости".
Синоптики отмечают, что в Москве сохранится облачная погода. Кроме того, в городе пройдут дожди, а также не исключаются грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Столбики термометров при этом будут показывать от 24 до 26 градусов выше нуля.
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