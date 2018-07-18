"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на четверг

На четверг, 19 июля, в Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности. Согласно последней информации метеорологов, завтра в столице вновь ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

В Гидрометцентре подчеркнули сегодня, что погода будет потенциально опасной для здоровья и жизни граждан, передает РИА "Новости".

Синоптики отмечают, что в Москве сохранится облачная погода. Кроме того, в городе пройдут дожди, а также не исключаются грозы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Столбики термометров при этом будут показывать от 24 до 26 градусов выше нуля.