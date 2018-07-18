Раскрыт список из 12 предметов, которые подарят родителям для новорожденных деток. Молодые родители получат бесплатные наборы по всей России в подарок от государства. Эксперты отметили, что российские производитеди умеют делать качественную продукцию, в частности товары для новорожденных.

Итоговый перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, - сообщают "Известия".

В списке наиболее необходимых предметов — одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные.

В Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях уже вручают подарки с принадлежностями для новорожденных.

Как полагают эксперты, набор для новорожденного — существенная материальная поддержка для молодых родителей.