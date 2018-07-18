Суд арестовал бывшего главу московского управления СК Дрыманова до 12 сентября

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего начальник Главного следственного управления СК России по Москве генерала Александра Дрыманова до 12 сентября. Рассмотрение ходатайства ФСБ проходило в закрытом от прессы режиме. Дрыманов проведет под арестом ближайшие два месяца. Генералу Дрыманову адвокаты не нужны

Дрыманов был задержан в рамках расследования уголовного дела вора в законе Шакро Молодого. Его подзреают в получении взятки в крупном размере.

Сразу после задержания Дрыманов был допрошен в качестве подозреваемого. Он отверг представленные доводы следствия.

Вину он не признал. Дрыманов считает его уголовное преследование следствием оговора, - сообщает "МК". По словам подозреваемого бывшего главного московского следователя, он готов "к процессуальному сражению".