Суд арестовал бывшего главу московского управления СК Дрыманова до 12 сентября
18 июля 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего начальник Главного следственного управления СК России по Москве генерала Александра Дрыманова до 12 сентября. Рассмотрение ходатайства ФСБ проходило в закрытом от прессы режиме. Дрыманов проведет под арестом ближайшие два месяца.
Дрыманов был задержан в рамках расследования уголовного дела вора в законе Шакро Молодого. Его подзреают в получении взятки в крупном размере.
Сразу после задержания Дрыманов был допрошен в качестве подозреваемого. Он отверг представленные доводы следствия.
Вину он не признал. Дрыманов считает его уголовное преследование следствием оговора, - сообщает "МК". По словам подозреваемого бывшего главного московского следователя, он готов "к процессуальному сражению".
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