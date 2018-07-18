Два альпиниста из Москвы пострадали при камнепаде в Приэльбрусье

Два альпиниста из Москвы - мужчина и женщина - пострадали при камнепаде в Приэльбрусье. До группы альпинистов из четверых человек, попавших под камнепад, добрались спасатели, - сообщает m24.ru. Альпинисты из Петербурга попали под камнепад в горах КБР, погиб один мужчина

Спасатели рассказали, что 17 июля вечером в Эльбрусском районе, ущелье Адыр-Су приблизительно на высоте три тысячи метров группа альпинистов из Москвы попала под камнепад. У мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у женщины - перелом ноги. По состоянию на 01 час 55 минут 18 июля пострадавших доставили на турбазу Улу-Тау и передали бригаде "скорой помощи" для оказания квалифицированной помощи пострадавшим.

На место работали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 17 человек личного состава и две единицы техники.