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Два альпиниста из Москвы пострадали при камнепаде в Приэльбрусье

18 июля 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Два альпиниста из Москвы пострадали при камнепаде в Приэльбрусье
фото: pixabay.com

Два альпиниста из Москвы - мужчина и женщина - пострадали при камнепаде в Приэльбрусье. До группы альпинистов из четверых человек, попавших под камнепад, добрались спасатели, - сообщает m24.ru. 

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На место работали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 17 человек личного состава и две единицы техники.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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