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Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников

18 июля 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников

Благодаря нововведениям в проведении общих собраний собственников многоквартирного дома принимать решения станет намного проще и быстрее. Речь идет о делегатах – одному избранному владельцу жилья с лестничной площадки, которому соседи поручают изъявлять свою волю. Одним из соавторов данного законопроекта, который уже прошел первое чтение, стал депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

- Представьте дом, в котором сто–двести квартир, пояснил парламентарий. – Принять решение, для которых нужно не меньше 50 процентов собственников, практически невозможно. Нововведения позволят упростить этот процесс.

Добавим, что полномочия для делегатов будут предоставлены на срок от 3 до 7 лет.

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